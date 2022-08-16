RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:31

А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3489 раз.
Подякували: 5792 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:03

  Striker написав:А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?

давно вже.. конк останній із могіканів
greenozon
 
Повідомлень: 14037
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:36

Тут 12,5К/мес. на Револют еще уходит по курсу НБУ?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:07

ВIВ з привата давно не летить гривня, лише валюта
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 13.10.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:13

Re: ПриватБанк

Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Vorlon, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (730)
16.08.2022 17:33
Ринок ОВДП (3495)
16.08.2022 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.