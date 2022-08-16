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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:31
А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
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Striker
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:03
Striker написав:
А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
давно вже.. конк останній із могіканів
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greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:36
Тут 12,5К/мес. на Револют еще уходит по курсу НБУ?
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ВIВ
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:07
ВIВ з привата давно не летить гривня, лише валюта
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:13
Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?
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2XL
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:29
2XL написав:
Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?
А разве СЭП не 1% комиссией на Приват вклад заходит?
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vollena71
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:07
vollena71 написав: 2XL написав:
Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?
А разве СЭП не 1% комиссией на Приват вклад заходит?
Т.е. Вы пробовали? И айбен приват-вклада знаете где посмотреть?
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alibob
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:35
alibob написав:
И айбен приват-вклада знаете где посмотреть?
Жмякаете на вклад и внизу смотрите ID рахунку -- эт счет 2620хххх
Потом топаете на НБУ https://bank.gov.ua/ua/iban
и генерите сиибе ИБАН, наслаждайтесь.
Там точно будет комисс 1%
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Amethyst
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