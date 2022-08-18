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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:31

А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:03

  Striker написав:А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?

давно вже.. конк останній із могіканів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:36

Тут 12,5К/мес. на Револют еще уходит по курсу НБУ?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:07

ВIВ з привата давно не летить гривня, лише валюта
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:13

Re: ПриватБанк

Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:29

  2XL написав:Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?

А разве СЭП не 1% комиссией на Приват вклад заходит?
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:07

  vollena71 написав:
  2XL написав:Від приват складу можна десь роздобути реквізити для безкоштовного поповнення СЄП? Чи тільки готівкою?

А разве СЭП не 1% комиссией на Приват вклад заходит?

Т.е. Вы пробовали? И айбен приват-вклада знаете где посмотреть?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:35

Re: ПриватБанк

  alibob написав:И айбен приват-вклада знаете где посмотреть?

Жмякаете на вклад и внизу смотрите ID рахунку -- эт счет 2620хххх
Потом топаете на НБУ https://bank.gov.ua/ua/iban и генерите сиибе ИБАН, наслаждайтесь.
Там точно будет комисс 1%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:45

Re: ПриватБанк

Тільки нал получається?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:09

Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??
asti
 
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