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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17

  asti написав:Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??

У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:14

  Искатель написав:
  asti написав:Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??

У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Насколько я понял со слов менеджера считается любая операция. Даже если вы заказали выдачу валюты с карты/счета и не пришли за ней - это тоже считается!
asti
 
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