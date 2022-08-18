У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17
У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Додано: Чет 18 сер, 2022 11:14
Насколько я понял со слов менеджера считается любая операция. Даже если вы заказали выдачу валюты с карты/счета и не пришли за ней - это тоже считается!
Додано: Чет 18 сер, 2022 15:28
Re: ПриватБанк
Щоб з привату на приват з можливістю безкомісійного зняття перекинути, то збоченим шляхом через зняття готівки та впихання готівки приходиться діяти. Навіть ПВ не рідною карткою не дає поповнити термінал. Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.
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