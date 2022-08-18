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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17

  asti написав:Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??

У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:14

  Искатель написав:
  asti написав:Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??

У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Насколько я понял со слов менеджера считается любая операция. Даже если вы заказали выдачу валюты с карты/счета и не пришли за ней - это тоже считается!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:28

Re: ПриватБанк

  Striker написав:А що, червона доріжка на ПУМБ всьо?

Щоб з привату на приват з можливістю безкомісійного зняття перекинути, то збоченим шляхом через зняття готівки та впихання готівки приходиться діяти. Навіть ПВ не рідною карткою не дає поповнити термінал. Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.

в десятку
подивіться статистику прибуткових і збиткових банків, вийшла сьогодні
Приват там просто порвав усіх як тузік тряпку!
+6.5 млрд прибутку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:57

Це означає, що Приват - це банк першого вибору у клієнтів. Комісії є, але в цьому житті за все потрібно платити. Мене радує, що той же Приват отримав такий прибуток. Отже, будуть сплачені великі податки. Це добре. Особливо під час війни.
Viktor
 
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