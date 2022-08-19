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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17
asti написав:
Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??
У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
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Искатель
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:14
Искатель написав: asti написав:
Подскажите, может кто сталкивался, насколько жёсткий у банка финмон в случае заплыва за буйки (500000), и что именно считается заплывом - сумма каких операций??
У меня более конкретный вопрос: как Приват считает сумму 400 или 500к?
Например: пришли на карту 20000, вывел их на Конкорд - это считается 20000 или уже 40000?
Насколько я понял со слов менеджера считается любая операция. Даже если вы заказали выдачу валюты с карты/счета и не пришли за ней - это тоже считается!
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asti
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Додано: Чет 18 сер, 2022 15:28
Striker написав:
А що, червона доріжка на ПУМБ всьо?
Щоб з привату на приват з можливістю безкомісійного зняття перекинути, то збоченим шляхом через зняття готівки та впихання готівки приходиться діяти. Навіть ПВ не рідною карткою не дає поповнити термінал. Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.
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Ой+
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Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04
Ой+ написав:
Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.
в десятку
подивіться статистику прибуткових і збиткових банків, вийшла сьогодні
Приват там просто порвав усіх як тузік тряпку!
+6.5 млрд прибутку
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greenozon
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Додано: Чет 18 сер, 2022 23:57
Це означає, що Приват - це банк першого вибору у клієнтів. Комісії є, але в цьому житті за все потрібно платити. Мене радує, що той же Приват отримав такий прибуток. Отже, будуть сплачені великі податки. Це добре. Особливо під час війни.
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Viktor
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 01:56
greenozon написав: Ой+ написав:
Вочевидь добре на всіляких комісіях нагрібають.
в десятку
подивіться статистику прибуткових і збиткових банків.
Приват там просто порвав усіх як тузік тряпку!
+6.5 млрд прибутку
90% цьго прибутку - це сплата відсотків по ОВДП які були внесені
в капітал банку під час націоналізації. Комісії тут нідочого//)
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asti
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 06:57
Viktor написав:
Мене радує, що той же Приват отримав такий прибуток. Отже, будуть сплачені великі податки. Це добре. Особливо під час війни.
Добре що є банки,користуючись якими немає комісій,а Ідея взагалі за 3,70грн. в рік наливає 30 000грн. навіть під час війни
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:52
Поповнення універсальної в касі без комісії?
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Zochan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:47
Мизантрóп написав: Viktor написав:
Мене радує, що той же Приват отримав такий прибуток. Отже, будуть сплачені великі податки. Це добре. Особливо під час війни.
Добре що є банки,користуючись якими немає комісій,а Ідея взагалі за 3,70грн. в рік наливає 30 000грн. навіть під час війни
користувачи Привату звикли платити,
вважаю, будуть себе почувати незвичайно, якщо таке видминять
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cohan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:12
Zochan написав:
Поповнення універсальної в касі без комісії?
Без комісії
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novichok
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