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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:24
Мизантрóп написав:
Добре що є банки,користуючись якими немає комісій,а Ідея взагалі за 3,70грн. в рік наливає 30 000грн. навіть під час війни
Мені Приват зараз налив 100000 на кредитку і з початком війни, це єдині кредитні кошти, які були доступні.
Хоча зараз активно витягую свої гривневі кошти з привату, бо тримати їх там сильно збитково.
До речі допомагав актуалізувати дані в п24, а там далі вилазить "копія вірна". Ганьба.
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Ой+
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:14
cohan написав:
користувачи Привату звикли платити
Но-но!
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chipmunk
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:05
Ой+ написав:
Мені Приват зараз налив 100000 на кредитку і з початком війни, це єдині кредитні кошти, які були доступні.
Хоча зараз активно витягую свої гривневі кошти з привату, бо тримати їх там сильно збитково.
До речі допомагав актуалізувати дані в п24, а там далі вилазить "копія вірна". Ганьба.
Та в гривне вообще смысла держать сейчас нет - ну только на текущие расходы и все.
Те кто успел обзавестись $ картой wise - могут на ровном месте около 600грн в месяц крутить (до недавних ограничений крутили на много больше).
Я вообще сейчас все стараюсь перевести в крипту или $ кеш - банки сейчас стремно и бессмысленно.
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:13
novichok написав: Zochan написав:
Поповнення універсальної в касі без комісії?
Без комісії
якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн
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J
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:22
vpchelko написав:Те кто успел
обзавестись $ картой wise
а что, эта международная отмывочная уже перестала открывать карты ?
эта контора наверное никогда не видела столько бабла, которое через нее проходило за последние полгода. так же и у революционеров, наверное
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Alex2007
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:54
Alex2007
На прошлой неделе запретили для Украинцев
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:56
J написав: novichok написав: Zochan написав:
Поповнення універсальної в касі без комісії?
Без комісії
якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн
Точно,винен...
Востаннє редагувалось novichok
в П'ят 19 сер, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:56
мне вот кстати интересен такой чисто технический момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого?; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 19 сер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:58
Alex2007 написав:
мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?
Весь цимес - в том, что у привата интересный курс при переводе на валютную карту wise
А обратно можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, а еще можно через крипту -> binance (USDT) -> P2P обратно на приват в гривне или другой банк - разница получается интересная - но сейчас ограничили 30тыс грн в месяц на 1го клиента привата - можно родственников подключать.
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:06
vpchelko написав: Alex2007 написав:
мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?
Можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, можно через крипту -> binance и т.п.
не, я немного о другом - я о том как банк.система и наш межбанк работает. То есть как чисто технически все устроено "за кулисами"
банковской системы, кто конкретно выкупает валюту из закромов (или если повезет, у экспортера) на укр.межбанк.рынке. Например, на вайзе год лежит гривня, и я за нее через год покупаю доллар. Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?
мне ж просто интересно для общего развития так сказать.
п.с. сейчас да - приват по сути покупает вам доллары и перекидывает их на вайс. А раньше можно было гривню туда скидывать и потом обменивать на что угодно.
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 19 сер, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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