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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:24

Re: ПриватБанк

  Мизантрóп написав:Добре що є банки,користуючись якими немає комісій,а Ідея взагалі за 3,70грн. в рік наливає 30 000грн. навіть під час війни

Мені Приват зараз налив 100000 на кредитку і з початком війни, це єдині кредитні кошти, які були доступні.
Хоча зараз активно витягую свої гривневі кошти з привату, бо тримати їх там сильно збитково.
До речі допомагав актуалізувати дані в п24, а там далі вилазить "копія вірна". Ганьба.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:14

Re: ПриватБанк

  cohan написав:користувачи Привату звикли платити

Но-но!
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:05

  Ой+ написав:Мені Приват зараз налив 100000 на кредитку і з початком війни, це єдині кредитні кошти, які були доступні.
Хоча зараз активно витягую свої гривневі кошти з привату, бо тримати їх там сильно збитково.
До речі допомагав актуалізувати дані в п24, а там далі вилазить "копія вірна". Ганьба.


Та в гривне вообще смысла держать сейчас нет - ну только на текущие расходы и все.

Те кто успел обзавестись $ картой wise - могут на ровном месте около 600грн в месяц крутить (до недавних ограничений крутили на много больше).

Я вообще сейчас все стараюсь перевести в крипту или $ кеш - банки сейчас стремно и бессмысленно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:13

  novichok написав:
  Zochan написав:Поповнення універсальної в касі без комісії?

Без комісії

якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:22

Re: ПриватБанк

  vpchelko написав:Те кто успел обзавестись $ картой wise


а что, эта международная отмывочная уже перестала открывать карты ?
эта контора наверное никогда не видела столько бабла, которое через нее проходило за последние полгода. так же и у революционеров, наверное :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:54

Alex2007

На прошлой неделе запретили для Украинцев
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:56

  J написав:
  novichok написав:
  Zochan написав:Поповнення універсальної в касі без комісії?

Без комісії

якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн

Точно,винен...
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 19 сер, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:56

Re: ПриватБанк

мне вот кстати интересен такой чисто технический момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого?; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 сер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:58

  Alex2007 написав:мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?


Весь цимес - в том, что у привата интересный курс при переводе на валютную карту wise

А обратно можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, а еще можно через крипту -> binance (USDT) -> P2P обратно на приват в гривне или другой банк - разница получается интересная - но сейчас ограничили 30тыс грн в месяц на 1го клиента привата - можно родственников подключать.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:06

  vpchelko написав:
  Alex2007 написав:мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.
через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?


Можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, можно через крипту -> binance и т.п.


:D
не, я немного о другом - я о том как банк.система и наш межбанк работает. То есть как чисто технически все устроено "за кулисами" банковской системы, кто конкретно выкупает валюту из закромов (или если повезет, у экспортера) на укр.межбанк.рынке. Например, на вайзе год лежит гривня, и я за нее через год покупаю доллар. Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ? :roll:
мне ж просто интересно для общего развития так сказать. :D

п.с. сейчас да - приват по сути покупает вам доллары и перекидывает их на вайс. А раньше можно было гривню туда скидывать и потом обменивать на что угодно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 сер, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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