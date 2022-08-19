Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:06

vpchelko написав: Alex2007 написав: мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.

через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise? мне вот кстати интересен такой момент, может кто-то знает.через кого эти вайсо-революты и обычные иностранные банки выкупают валюту за гривну, которая к ним попадает любыми каналами? это же в любом случае делается на нашем межбанке, больше же негде, вроде как. Когда конвертация валют происходит в наших банках (обмен валюты, покупки за рубежом по гривневой карте нашего банка), то это вроде как понятно, - посредником и выступает наш укр.банк. А как те иностранные подают заявки на покупку, через кого; нет же такого участника на нашем межбанка как Wise?



Можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, можно через крипту -> binance и т.п. Можно свифтом на валютную карту прихвата или другие банки, можно через крипту -> binance и т.п.

не, я немного о другом - я о том как банк.система и наш межбанк работает. То есть как чисто технически все устроенобанковской системы, кто конкретно выкупает валюту из закромов (или если повезет, у экспортера) на укр.межбанк.рынке. Например, на вайзе год лежит гривня, и я за нее через год покупаю доллар. Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?мне ж просто интересно для общего развития так сказать.п.с. сейчас да - приват по сути покупает вам доллары и перекидывает их на вайс. А раньше можно было гривню туда скидывать и потом обменивать на что угодно.