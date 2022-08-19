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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:09
Alex2007 написав:
Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?
Wise вроде по курсу MПС (по факту НБУ) все проводит, а что там под капотом хз...
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14
vpchelko написав: Alex2007 написав:
Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?
Wise вроде по курсу MПС (по факту НБУ) все проводит, а что там под капотом хз
...
вот. именно то что "под капотом" и интересно с научной точки зрения .
п.с. сейчас уже да - приват по сути покупает доллары и перекидывает их на вайс. Сейчас ни вайс не примет гривню, ни приват не отпустит гривню. А раньше можно было гривню куда угодно скидывать и потом "там где-то" обменивать на что угодно.
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 19 сер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14
на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати
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greenozon
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18
J написав: novichok написав: Zochan написав:
Поповнення універсальної в касі без комісії?
Без комісії
якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн
Так в касі підтвердили комісію 0.2%
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Zochan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18
Zochan написав:
Так в касі підтвердили комісію 0.2%
:haha:
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:19
greenozon написав:на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати
от, так я теж так гадаю.
значить скоріш за все вони працюють через якийсь наш банк-посередник(и) за якимось договорами, чи якось через МПС (мастеркард,виза), а як вже вони далі працюють з нашою валютою теж для мене незрозумілий момент. Але якось вони ту валюту отримують.
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Alex2007
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