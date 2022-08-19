Wise вроде по курсу MПС (по факту НБУ) все проводит, а что там под капотом хз...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:09
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14
вот. именно то что "под капотом" и интересно с научной точки зрения .
п.с. сейчас уже да - приват по сути покупает доллары и перекидывает их на вайс. Сейчас ни вайс не примет гривню, ни приват не отпустит гривню. А раньше можно было гривню куда угодно скидывать и потом "там где-то" обменивать на что угодно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 сер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14
на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:19
от, так я теж так гадаю.
значить скоріш за все вони працюють через якийсь наш банк-посередник(и) за якимось договорами, чи якось через МПС (мастеркард,виза), а як вже вони далі працюють з нашою валютою теж для мене незрозумілий момент. Але якось вони ту валюту отримують.
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