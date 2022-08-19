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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

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ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:09

Re: ПриватБанк

  Alex2007 написав:Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?

Wise вроде по курсу MПС (по факту НБУ) все проводит, а что там под капотом хз...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14

  vpchelko написав:
  Alex2007 написав:Или вайз - это такой же участник рынка с доступом к межбанку как и любой укр.банк ?

Wise вроде по курсу MПС (по факту НБУ) все проводит, а что там под капотом хз...



вот. именно то что "под капотом" и интересно с научной точки зрения . :mrgreen:
п.с. сейчас уже да - приват по сути покупает доллары и перекидывает их на вайс. Сейчас ни вайс не примет гривню, ни приват не отпустит гривню. А раньше можно было гривню куда угодно скидывать и потом "там где-то" обменивать на что угодно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 сер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:14

на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18

Re: ПриватБанк

J написав:
  novichok написав:
  Zochan написав:Поповнення універсальної в касі без комісії?

Без комісії

якщо карта з пластмаси то 0,2%, мінімум 5 грн
Так в касі підтвердили комісію 0.2% :(
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:18

Re: ПриватБанк

  Zochan написав:Так в касі підтвердили комісію 0.2%

:haha:
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:19

  greenozon написав:на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати


от, так я теж так гадаю.
значить скоріш за все вони працюють через якийсь наш банк-посередник(и) за якимось договорами, чи якось через МПС (мастеркард,виза), а як вже вони далі працюють з нашою валютою теж для мене незрозумілий момент. Але якось вони ту валюту отримують. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 23:05

  Alex2007 написав:
  greenozon написав:на міжбанку працюють лише банки БСУ
ніякий вайз револют етс цифровуха не може там оперувати


от, так я теж так гадаю.
значить скоріш за все вони працюють через якийсь наш банк-посередник(и) за якимось договорами, чи якось через МПС (мастеркард,виза), а як вже вони далі працюють з нашою валютою теж для мене незрозумілий момент. Але якось вони ту валюту отримують. :D

Если с привата на вайз перевод, то конвертит скорее всего приват на своей стороне, возможно с учетом курса МПС и по курсу НБУ + свой интерес.
ol_zy
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