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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:13

  Boriss написав:Подскажите, пенсионера вывезли за границу. Истекает срок пенсионной карты приват банка. Не продлили действие карт? Или надо ему въезжать в Украину и получать новую карту?


хай справку подае що вин перемищена особа
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:32

Re: ПриватБанк

Теж цікавить куди дівся приват-вклад. Старі свої в доларах і гривні ще бачу, а відкрити нові вже не можна.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:45

Re: ПриватБанк

  Boriss написав:Подскажите, пенсионера вывезли за границу. Истекает срок пенсионной карты приват банка. Не продлили действие карт? Или надо ему въезжать в Украину и получать новую карту?

"ему" в П24 випустити діджітал карту, та користуватися далі.
буде шевелиться, все полочать, аж до візита у відділення.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:57

Re: ПриватБанк

  Boriss написав:Не продлили действие карт?
Банк продливал ранее карты на 6 месяцев, а сейчас на 12 месяцев. Но заграницей данные карты могут не работать.

Вариант первый.
Перевыпустить карту на цифровую. Вместо пластика использовать Apple/Google Pay/Wallet в телефоне.

Вариант второй.
Зайти в отделение и получить пластик (болванку) для самостоятельного перевыпуска. Пластик передать пенсионеру для самостоятельного перевыпуска через Приват24. Стоит готовиться на прохождение гестапо ибо система очень не любит такие действия у пенсионеров.
Ещё пластик можно перевыпустить в банкомате, имея действующую карту и болванку. На такие операции банк более лояльно относится.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:18

Re: ПриватБанк

  Goodman написав:буде шевелиться, все полочать, аж до візита у відділення.

Що значить шевелиться?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:41

Andrey2512 Уважаемий HOWL дав поради, следуйте им.
Етого достаточно, инициативи не нужни.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:50

Re: ПриватБанк

так блокує чи ні??

https://finclub.net/ua/news/pryvatbank- ... ntsiv.html

хто чув, як насправді?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:07

vkladchiik думаю, что привату дадут по рукам ибо в правительстве к этому вопросу очень внимательно отнеслись Ірина Верещук сказала, что вимоги «ПриватБанку» до клієнтів з ТОТ та блокування їхніх рахунків – неприпустимі
Кассандра
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