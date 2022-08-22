хай справку подае що вин перемищена особа
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 сер, 2022 20:13
Додано: Пон 22 сер, 2022 20:32
Re: ПриватБанк
Теж цікавить куди дівся приват-вклад. Старі свої в доларах і гривні ще бачу, а відкрити нові вже не можна.
Додано: Пон 22 сер, 2022 21:45
Re: ПриватБанк
"ему" в П24 випустити діджітал карту, та користуватися далі.
буде шевелиться, все полочать, аж до візита у відділення.
Додано: Пон 22 сер, 2022 21:57
Re: ПриватБанк
Банк продливал ранее карты на 6 месяцев, а сейчас на 12 месяцев. Но заграницей данные карты могут не работать.
Вариант первый.
Перевыпустить карту на цифровую. Вместо пластика использовать Apple/Google Pay/Wallet в телефоне.
Вариант второй.
Зайти в отделение и получить пластик (болванку) для самостоятельного перевыпуска. Пластик передать пенсионеру для самостоятельного перевыпуска через Приват24. Стоит готовиться на прохождение гестапо ибо система очень не любит такие действия у пенсионеров.
Ещё пластик можно перевыпустить в банкомате, имея действующую карту и болванку. На такие операции банк более лояльно относится.
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:18
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:41
Andrey2512 Уважаемий HOWL дав поради, следуйте им.
Етого достаточно, инициативи не нужни.
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:50
Re: ПриватБанк
так блокує чи ні??
хто чув, як насправді?
Додано: Пон 22 сер, 2022 23:07
vkladchiik думаю, что привату дадут по рукам ибо в правительстве к этому вопросу очень внимательно
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|