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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 19:02
В отделениях могут быть проблемы с пластиком, поэтому много в одни руки не дадут.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 19:07
lubarec написав:
Пропала возможность открыть Приват-вклад.Лазейки закрываются!
Говорят, временно. Шото дорабатывают.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 19:23
Кассандра написав:
нет конечно, но случаи то ведь тоже разные бывают, скажем нет возможности посетить отделение или просто лень. Много карт не нужно - пару кдв пару уни (срок действия с разницей в несколько лет) Но это действительно на всякий пожарный
тогда я извиняюсь
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Додано: Вів 23 сер, 2022 19:39
Ferlakur написав: lubarec написав:
Пропала возможность открыть Приват-вклад.Лазейки закрываются!
Говорят, временно. Шото дорабатывают.
Прикручують нові комісії?
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Додано: Вів 23 сер, 2022 19:41
що там можна доробляти, якщо воно працювало як часікі роками
тим більше що по валютним вже давно ставки коту під хвіст - 0.01 річних і всі викорстовували це лише для однії цілі - обхід комісійї
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:06
alibob написав:
Теж колись, до пандемії, заходив і брав пластик для самостійного перевипуску. А вже минулого року ніт, сідай за столик. І в підтримку звонили, і казали що можна давати пластик просто так. Але керівник відділення (той самий вже декілька років) казав, що вже щось змінилося. Сам не знає що і підтримка один каже так, інший навпаки. Я вимагав якесь документальне підтвердження щодо зміни в умовах обслуговування. Змін немає. Але пластик просто так не дають. Обійшов ще два відділення і сів за столик...
І ще помітив, що пластик діставали зі стопки, перетягутої звичайною резинкою. Раніше хоч в паперових конвертиках було.
Питання щодо безпеки реквізитів таких карток - вони ж пройшли багато рук, переписати/сфоткати номер, термін дії та свв багато хто міг. Здається майже у всіх моїх інших банках конверт з карткою був запечатаний.
Походил по отделениям взял 6 болванок карт себе и 6 родственнику Перевыпустил те, что зананчивались в 22 и 23 годах.
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