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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:02

Re: ПриватБанк

В отделениях могут быть проблемы с пластиком, поэтому много в одни руки не дадут.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:07

  lubarec написав:Пропала возможность открыть Приват-вклад.Лазейки закрываются!

Говорят, временно. Шото дорабатывают.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:23

Re: ПриватБанк

  Кассандра написав:нет конечно, но случаи то ведь тоже разные бывают, скажем нет возможности посетить отделение или просто лень. Много карт не нужно - пару кдв пару уни (срок действия с разницей в несколько лет) Но это действительно на всякий пожарный


тогда я извиняюсь :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:39

  Ferlakur написав:
  lubarec написав:Пропала возможность открыть Приват-вклад.Лазейки закрываются!

Говорят, временно. Шото дорабатывают.

Прикручують нові комісії?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:41

що там можна доробляти, якщо воно працювало як часікі роками :)
тим більше що по валютним вже давно ставки коту під хвіст - 0.01 річних і всі викорстовували це лише для однії цілі - обхід комісійї :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:06

  alibob написав:Теж колись, до пандемії, заходив і брав пластик для самостійного перевипуску. А вже минулого року ніт, сідай за столик. І в підтримку звонили, і казали що можна давати пластик просто так. Але керівник відділення (той самий вже декілька років) казав, що вже щось змінилося. Сам не знає що і підтримка один каже так, інший навпаки. Я вимагав якесь документальне підтвердження щодо зміни в умовах обслуговування. Змін немає. Але пластик просто так не дають. Обійшов ще два відділення і сів за столик...
І ще помітив, що пластик діставали зі стопки, перетягутої звичайною резинкою. Раніше хоч в паперових конвертиках було.
Питання щодо безпеки реквізитів таких карток - вони ж пройшли багато рук, переписати/сфоткати номер, термін дії та свв багато хто міг. Здається майже у всіх моїх інших банках конверт з карткою був запечатаний.

Походил по отделениям взял 6 болванок карт себе и 6 родственнику Перевыпустил те, что зананчивались в 22 и 23 годах.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:15

  Alex2007 написав:
  Кассандра написав:нет конечно, но случаи то ведь тоже разные бывают, скажем нет возможности посетить отделение или просто лень. Много карт не нужно - пару кдв пару уни (срок действия с разницей в несколько лет) Но это действительно на всякий пожарный

тогда я извиняюсь :wink:

Полноте вам, а то вы меня прям в краску вгоняете :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 16:19

  tano написав:Господа, есть все-таки выход с уни без комисса 0,5%? Кто-то писал про Всекарту. Это так? У меня получается только платно. Подскажите, если есть вариант.

Більше варіянтів нема ніяких.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 17:19

  ricardo написав:
  tano написав:Господа, есть все-таки выход с уни без комисса 0,5%? Кто-то писал про Всекарту. Это так? У меня получается только платно. Подскажите, если есть вариант.

Більше варіянтів нема ніяких.


Наскільки пам'ятаю безкоштовний вихід залишився тільки у Конкорд банк. Ось тут про це писали: viewtopic.php?p=5475418#p5475418
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:04

  Gln_Vlrn написав:
  ricardo написав:
  tano написав:Господа, есть все-таки выход с уни без комисса 0,5%? Кто-то писал про Всекарту. Это так? У меня получается только платно. Подскажите, если есть вариант.

Більше варіянтів нема ніяких.


Наскільки пам'ятаю безкоштовний вихід залишився тільки у Конкорд банк.

Так, перевірив. З Уні на Конкорд пішло без комісії.
ricardo
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