Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 01:43
Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
Додано: Чет 25 сер, 2022 02:46
Додано: Чет 25 сер, 2022 03:07
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