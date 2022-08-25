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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 01:43
Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
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Starikan
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Додано: Чет 25 сер, 2022 02:46
Starikan написав:
Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень
.
так это еще с 21 июля норма из постановы нбу.
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Alex2007
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Додано: Чет 25 сер, 2022 03:07
Starikan написав:
Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
не на тиждень, а не 7 дней.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:35
ricardo написав: Gln_Vlrn написав: ricardo написав:
Більше варіянтів нема ніяких.
Наскільки пам'ятаю безкоштовний вихід залишився тільки у Конкорд банк.
Так, перевірив. З Уні на Конкорд пішло без комісії.
Неправду написав. Конкорд зняв пів процента. Таки нема безкоштовного.
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ricardo
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