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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 01:43

Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 02:46

  Starikan написав:Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.


так это еще с 21 июля норма из постановы нбу.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 03:07

  Starikan написав:Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.


не на тиждень, а не 7 дней.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:35

  ricardo написав:
  Gln_Vlrn написав:
  ricardo написав:Більше варіянтів нема ніяких.


Наскільки пам'ятаю безкоштовний вихід залишився тільки у Конкорд банк.

Так, перевірив. З Уні на Конкорд пішло без комісії.

Неправду написав. Конкорд зняв пів процента. Таки нема безкоштовного.
ricardo
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  #<1 ... 138139140141
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