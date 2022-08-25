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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 01:43

Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 02:46

  Starikan написав:Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.


так это еще с 21 июля норма из постановы нбу.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 03:07

  Starikan написав:Приват вдвічі скоротив об'єм валюти, що можна зняти за бугром з гривневої карти за тиждень?
Місяць назад вільно знімав $600, зараз тільки 300. Новий ліміт 12500 грн за тиждень.


не на тиждень, а не 7 дней.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:35

  ricardo написав:
  Gln_Vlrn написав:
  ricardo написав:Більше варіянтів нема ніяких.


Наскільки пам'ятаю безкоштовний вихід залишився тільки у Конкорд банк.

Так, перевірив. З Уні на Конкорд пішло без комісії.

Неправду написав. Конкорд зняв пів процента. Таки нема безкоштовного.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:28

CЕП

Давно приват 24 став коміс брати за СЕП перекази с карти по реквизитам 0.5% от суми, но не меньш ніж 5 грн? Раніш писали брав 3 грн незалежно від суми переказу.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:08

  mogicanin1986 написав:Давно приват 24 став коміс брати за СЕП перекази с карти по реквизитам 0.5% от суми, но не меньш ніж 5 грн? Раніш писали брав 3 грн незалежно від суми переказу.


ну с год так точно, если не два ... важно куда сэп шлете - тарифы и регламент - разные ...

сэп на счет физика - 0,5% (мин. 5 / макс. 100 грн) с отправкой на следующий день
сэп на счет юрика/ФОПа - 3 грн. независимо от суммы с отправкой мгновенно
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 25 сер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:01

Re: ПриватБанк

Як привату вдається зберегти більше 1/3 всіх депозитів фізиків :shock: ?
Зображення
https://delo.ua/banks/yak-banki-perezil ... ya-403152/
Чи то люди думають, раз там стоять черги, то цей банк чогось вартує?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:08

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Як привату вдається зберегти більше 1/3 всіх депозитів фізиків ?
Тому що у будь-який дірі є тільки Приват і ОщАд. От вони і банкують :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:45

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Як привату вдається зберегти більше 1/3 всіх депозитів фізиків ?
Тому що у будь-який дірі є тільки Приват і ОщАд. От вони і банкують :(

Вам зараз пояснять, що бабуся мала б прямо з городу реєструватися через Дія у необанках, а потім заводити на них з біржі біткоїни, що їй сусідка скинула за молоко. Але бабусі лінуються і лише отримують пенсії через банки, ну найпросунутіші може щось ще на чорний день тримають.
klug
 
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