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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:09
там наверняка в статистике хитрым образом учтена куча денег проходящих через приват-вклад.
так же само мне глаз резала статистика нбу когда за март(апрель) они нарисовали резкий рост гривневых депозитов, причем именно гривневых, не переоценка валютных. Что-то мутят они с этой статистикой. Как говорится, есть правда, есть ложь, а есть статистика, особенно украинская.
п.с. да, и кстати, если я не ошибаюсь, то личные средства на обычных карточных счетах нбу тоже называют громким словом "депозит".
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Alex2007
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 03:38
IMPRINTER написав:
сэп на счет физика - 0,5% (мин. 5 / макс. 100 грн) с отправкой на следующий день
десь місяць тому відправляв, то дійшов приблизно за годину.
може пощастило, а може вже стали відправляти онлайн
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Kalgan
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:15
ricardo написав:
Конкорд зняв пів процента.
мабуть у вас карта не кошерна. Сьогодні з уні на нео платину без коміса
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kulikrom
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:44
Щось обмільчав бегемот зелений. Замовили до видачі 400€ на карті було 398€. При словах давайте докуплю касир втратила свідомість і видала лише 350. Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі
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ihorsic
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:51
ihorsic написав:
Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі
В сенсі?
Ви її окупували? Тобто купили заповітну двушку?
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Ой+
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:39
ihorsic написав:
Щось обмільчав бегемот зелений. Замовили до видачі 400€ на карті було 398€. При словах давайте докуплю касир втратила свідомість і видала лише 350. Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі
Так купити ж можна лише у обсязі, що до Вас здали, згідно постанови НБУ. Ви впевнені, що до Вас хтось хоч цент приніс?
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klug
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