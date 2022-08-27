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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:09

  Ой+ написав:Як привату вдається зберегти більше 1/3 всіх депозитів фізиків :shock: ?
Зображення
https://delo.ua/banks/yak-banki-perezil ... ya-403152/
Чи то люди думають, раз там стоять черги, то цей банк чогось вартує?



там наверняка в статистике хитрым образом учтена куча денег проходящих через приват-вклад.

так же само мне глаз резала статистика нбу когда за март(апрель) они нарисовали резкий рост гривневых депозитов, причем именно гривневых, не переоценка валютных. Что-то мутят они с этой статистикой. Как говорится, есть правда, есть ложь, а есть статистика, особенно украинская. :D
п.с. да, и кстати, если я не ошибаюсь, то личные средства на обычных карточных счетах нбу тоже называют громким словом "депозит".
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 03:38

Re: ПриватБанк

  IMPRINTER написав:сэп на счет физика - 0,5% (мин. 5 / макс. 100 грн) с отправкой на следующий день

десь місяць тому відправляв, то дійшов приблизно за годину.
може пощастило, а може вже стали відправляти онлайн :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:15

  ricardo написав:Конкорд зняв пів процента.

мабуть у вас карта не кошерна. Сьогодні з уні на нео платину без коміса
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:44

Щось обмільчав бегемот зелений. Замовили до видачі 400€ на карті було 398€. При словах давайте докуплю касир втратила свідомість і видала лише 350. Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:51

Re: ПриватБанк

  ihorsic написав:Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі

В сенсі?
Після 35 днів окупації російськими військами у Гостомелі на Київщині... https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/344 ... ludej.html

Ви її окупували? Тобто купили заповітну двушку?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:39

  ihorsic написав:Щось обмільчав бегемот зелений. Замовили до видачі 400€ на карті було 398€. При словах давайте докуплю касир втратила свідомість і видала лише 350. Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі

Так купити ж можна лише у обсязі, що до Вас здали, згідно постанови НБУ. Ви впевнені, що до Вас хтось хоч цент приніс?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:21

  klug написав:
  ihorsic написав:Щось обмільчав бегемот зелений. Замовили до видачі 400€ на карті було 398€. При словах давайте докуплю касир втратила свідомість і видала лише 350. Оборону тримала як ЗСУ у Гостомелі

Так купити ж можна лише у обсязі, що до Вас здали, згідно постанови НБУ. Ви впевнені, що до Вас хтось хоч цент приніс?

думаю хотел "допродать" 2 металлических,чтобы получить 400.
Мизантрóп
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