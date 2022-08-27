Alex2007 написав:Shaman
я думаю не стоит так громко заявлять
, что у меня нет "навыков проверять
", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.
То что важно - проверяю.
Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .
а вы не ставьте огульно под сомнение банковскую статистику.
либо приводите обоснование, вот и посмотрим на ваши навыки
и не путайте экстраполяцию данных, в большинстве случаев которой это действительно натягивание совы на глобус, с текущим анализом ситуации, в которой мы оказались - а депозиты (в том числе просто деньги на счетах) в грн растут. а вот куда рано или поздно пойдет этот прирост - на валютный рынок, или в ОВДП, а может в кредитование - вопрос интересный. и анализ показывает, куда мы движемся.
жаль только что большинство данных дают раз в месяц, и то с месячным же опозданием. вот и приходится гадать на кофейной гуще ликвидности банковской системы, которую Сибарит
расписывает ежедневно на валютной ветке.