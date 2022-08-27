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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 140141142143 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.1 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Суб 27 сер, 2022 12:25 Shaman



я думаю не стоит так громко заявлять, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.

То что важно - проверяю.

Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент . Alex2007 1

Повідомлень: 3640 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1741 раз. Подякували: 1610 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 сер, 2022 12:53 Alex2007 написав: Shaman



я думаю не стоит так громко заявлять, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.

То что важно - проверяю.

Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент . я думаю не стоит так, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.То что важно - проверяю.Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .

а вы не ставьте огульно под сомнение банковскую статистику.

либо приводите обоснование, вот и посмотрим на ваши навыки



и не путайте экстраполяцию данных, в большинстве случаев которой это действительно натягивание совы на глобус, с текущим анализом ситуации, в которой мы оказались - а депозиты (в том числе просто деньги на счетах) в грн растут. а вот куда рано или поздно пойдет этот прирост - на валютный рынок, или в ОВДП, а может в кредитование - вопрос интересный. и анализ показывает, куда мы движемся.



жаль только что большинство данных дают раз в месяц, и то с месячным же опозданием. вот и приходится гадать на кофейной гуще ликвидности банковской системы, которую Сибарит расписывает ежедневно на валютной ветке. а вы не ставьте огульно под сомнение банковскую статистику.либо приводите обоснование, вот и посмотрим на ваши навыкии не путайте экстраполяцию данных, в большинстве случаев которой это действительно натягивание совы на глобус, с текущим анализом ситуации, в которой мы оказались - а депозиты (в том числе просто деньги на счетах) в грн растут. а вот куда рано или поздно пойдет этот прирост - на валютный рынок, или в ОВДП, а может в кредитование - вопрос интересный. и анализ показывает, куда мы движемся.жаль только что большинство данных дают раз в месяц, и то с месячным же опозданием. вот и приходится гадать на кофейной гуще ликвидности банковской системы, которуюрасписывает ежедневно на валютной ветке. Shaman

Повідомлень: 2376 З нами з: 29.09.19 Подякував: 360 раз. Подякували: 726 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 140141142143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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