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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:25

Shaman

я думаю не стоит так громко заявлять, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.
То что важно - проверяю.
Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:53

  Alex2007 написав:Shaman

я думаю не стоит так громко заявлять, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.
То что важно - проверяю.
Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .

а вы не ставьте огульно под сомнение банковскую статистику. ;)
либо приводите обоснование, вот и посмотрим на ваши навыки :D

и не путайте экстраполяцию данных, в большинстве случаев которой это действительно натягивание совы на глобус, с текущим анализом ситуации, в которой мы оказались - а депозиты (в том числе просто деньги на счетах) в грн растут. а вот куда рано или поздно пойдет этот прирост - на валютный рынок, или в ОВДП, а может в кредитование - вопрос интересный. и анализ показывает, куда мы движемся.

жаль только что большинство данных дают раз в месяц, и то с месячным же опозданием. вот и приходится гадать на кофейной гуще ликвидности банковской системы, которую Сибарит расписывает ежедневно на валютной ветке.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:09

Re: ПриватБанк

На ГЛ правду говорят что в календарный месяц можно до 30К грн. перегнать на Револют по карточным курсам П24 (37,45 по Еро например)?
Работает оно в реальности?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:18

А тоо, комис -2%
народ полгода уже гоняет, а финмон за ними гоняется... догонялки, блиин :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:04

  Amethyst написав:А тоо, комис -2%
народ полгода уже гоняет, а финмон за ними гоняется... догонялки, блиин :mrgreen:

Если не через депозит, то это самый экономный способ, или есть другие банки с меньшими комиссиями?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:39

а что такое Револют?
uaprofi
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