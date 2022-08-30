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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 12:25
Shaman
я думаю не стоит так громко заявлять, что у меня нет "навыков проверять", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.
То что важно - проверяю.
Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .
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Alex2007
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Додано: Суб 27 сер, 2022 12:53
Alex2007 написав:Shaman
я думаю не стоит так громко заявлять
, что у меня нет "навыков проверять
", вообще не зная человека; мне просто не хочется делать глубокий анализ того, что по сути вообще ничего не меняет от слова совсем.
То что важно - проверяю.
Есть куча инфо-шума, в том числе в статистике, чрезмерное внимание и анализ которой только вреден, поскольку финансовые рынки попросту иррациональны и пока кто-то там чахнет над статистикой прошлых данных и ожидает одно, рынок уже давным-давно живет другими факторами и данными на момент .
а вы не ставьте огульно под сомнение банковскую статистику.
либо приводите обоснование, вот и посмотрим на ваши навыки
и не путайте экстраполяцию данных, в большинстве случаев которой это действительно натягивание совы на глобус, с текущим анализом ситуации, в которой мы оказались - а депозиты (в том числе просто деньги на счетах) в грн растут. а вот куда рано или поздно пойдет этот прирост - на валютный рынок, или в ОВДП, а может в кредитование - вопрос интересный. и анализ показывает, куда мы движемся.
жаль только что большинство данных дают раз в месяц, и то с месячным же опозданием. вот и приходится гадать на кофейной гуще ликвидности банковской системы, которую Сибарит
расписывает ежедневно на валютной ветке.
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Shaman
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:09
На ГЛ правду говорят что в календарный месяц можно до 30К грн. перегнать на Револют по карточным курсам П24 (37,45 по Еро например)?
Работает оно в реальности?
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ВIВ
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:18
А тоо, комис -2%
народ полгода уже гоняет, а финмон за ними гоняется... догонялки, блиин
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Amethyst
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:04
Amethyst написав:
А тоо, комис -2%
народ полгода уже гоняет, а финмон за ними гоняется... догонялки, блиин
Если не через депозит, то это самый экономный способ, или есть другие банки с меньшими комиссиями?
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ВIВ
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:39
а что такое Револют?
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uaprofi
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:24
Пани в отделении сказала, что Приват-вклад вернётся 1 сентября
А перед этим в другом отделении сказали "фсьо, больше никогда"
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mikos
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Додано: Вів 30 сер, 2022 20:17
ВIВ написав:
На ГЛ правду говорят что в календарный месяц можно до 30К грн. перегнать на Револют по карточным курсам П24 (37,45 по Еро например)?
Работает оно в реальности?
При трансграничных переводах через ПриватБанк курс фиксируется по дате операции или ждать проводки?
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Яша
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