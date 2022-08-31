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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:43

Re: ПриватБанк

  leonbolier написав:Як вносити готівку на картку без комісії?
в iBox на Универ и им пользоваться
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:44

Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34

  THB написав:Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.

Це ще треба дожити і побачити на яких умовах. Думаю, що він не просто так ходив у відпустку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:58

Re: ПриватБанк

Приват планирует вступать в клуб 50К?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:04

  Investor_K написав:Приват планирует вступать в клуб 50К?

ни, экономика рухнет
хорошо что большинству "банк" это что-то что присылает смс, когда зарплата приходит, даже фопам, даже айтшникам - у нас в корп чате до сих пор ноют что доллар снять нельзя, думают, банк зажал,
а все эти "на три месяца" - вообще верх понимания

так что эти 50 на 50 - игра для ограниченного круга лиц, а если вдруг станет для всех - кто зна чем кончится, лучше не надо
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:20

Re: ПриватБанк

правильно, не нужно скамить банк
еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать :D
Alex2007
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