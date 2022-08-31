в iBox на Универ и им пользоваться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:43
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:58
Re: ПриватБанк
Приват планирует вступать в клуб 50К?
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:04
ни, экономика рухнет
хорошо что большинству "банк" это что-то что присылает смс, когда зарплата приходит, даже фопам, даже айтшникам - у нас в корп чате до сих пор ноют что доллар снять нельзя, думают, банк зажал,
а все эти "на три месяца" - вообще верх понимания
так что эти 50 на 50 - игра для ограниченного круга лиц, а если вдруг станет для всех - кто зна чем кончится, лучше не надо
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:20
Re: ПриватБанк
правильно, не нужно скамить банк
еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать
Додано: Сер 31 сер, 2022 21:32
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