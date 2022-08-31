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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:43
leonbolier написав:
Як вносити готівку на картку без комісії?
в iBox на Универ и им пользоваться
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:44
Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.
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THB
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34
THB написав:
Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.
Це ще треба дожити і побачити на яких умовах. Думаю, що він не просто так ходив у відпустку.
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klug
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:58
Приват планирует вступать в клуб 50К?
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Investor_K
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:04
Investor_K написав:
Приват планирует вступать в клуб 50К?
ни, экономика рухнет
хорошо что большинству "банк" это что-то что присылает смс, когда зарплата приходит, даже фопам, даже айтшникам - у нас в корп чате до сих пор ноют что доллар снять нельзя, думают, банк зажал,
а все эти "на три месяца" - вообще верх понимания
так что эти 50 на 50 - игра для ограниченного круга лиц, а если вдруг станет для всех - кто зна чем кончится, лучше не надо
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cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:20
правильно, не нужно скамить банк
еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать
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Alex2007
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:32
Alex2007 написав:
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еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать
ваше побажання вже реалізовали у ПУМбі
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J
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Додано: Сер 31 сер, 2022 22:03
J написав:
ваше побажання вже реалізовали у ПУМбі
там диких гоняють, а свійським надають статус ПЕРСОНА, вішаком прикріплюють перменеджера , який рулить всі питання. ... ну майже всі.
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Goodman
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