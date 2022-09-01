RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:43

Re: ПриватБанк

  leonbolier написав:Як вносити готівку на картку без комісії?
в iBox на Универ и им пользоваться
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6959
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:44

Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.
THB
 
Повідомлень: 793
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34

  THB написав:Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.

Це ще треба дожити і побачити на яких умовах. Думаю, що він не просто так ходив у відпустку.
klug
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:58

Re: ПриватБанк

Приват планирует вступать в клуб 50К?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:04

  Investor_K написав:Приват планирует вступать в клуб 50К?

ни, экономика рухнет
хорошо что большинству "банк" это что-то что присылает смс, когда зарплата приходит, даже фопам, даже айтшникам - у нас в корп чате до сих пор ноют что доллар снять нельзя, думают, банк зажал,
а все эти "на три месяца" - вообще верх понимания

так что эти 50 на 50 - игра для ограниченного круга лиц, а если вдруг станет для всех - кто зна чем кончится, лучше не надо
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4496
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:20

Re: ПриватБанк

правильно, не нужно скамить банк
еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3642
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:32

  Alex2007 написав:.
еще бы безбашенных жирных свиней-хрюнов разогнать :D

ваше побажання вже реалізовали у ПУМбі :D
J
 
Повідомлень: 5362
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:03

Re: ПриватБанк

  J написав:ваше побажання вже реалізовали у ПУМбі

там диких гоняють, а свійським надають статус ПЕРСОНА, вішаком прикріплюють перменеджера , який рулить всі питання. ... ну майже всі.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:39

  Goodman написав:
  J написав:ваше побажання вже реалізовали у ПУМбі

там диких гоняють, а свійським надають статус ПЕРСОНА, вішаком прикріплюють перменеджера , який рулить всі питання. ... ну майже всі.


Так точно.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7889
З нами з: 30.11.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:28

  THB написав:Как бы была инфа,что завтра откроют,но это не точно.


завтра наступило, приват-вкладів не видко...

https://next.privat24.ua/deposit/open
greenozon
 
Повідомлень: 14106
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arom, novichok, user70464, vollena71, Кащей і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (212)
01.09.2022 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.