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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:42

Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема? :)
root
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Повідомлень: 959
З нами з: 04.03.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:04

  root написав:Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема? :)

Investor_K, перелогінтесь.
klug
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
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  #<1 ... 142143144145
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