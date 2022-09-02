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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:04
root написав:
Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема?
Investor_K, перелогінтесь.
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