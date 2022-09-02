ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:04
root написав:
Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема?
Investor_K, перелогінтесь.
klug
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:10
klug написав:
Investor_K, перелогінтесь.
Сорян, але нажаль не знаю хто це
))
Можливо пої питання в гілках форуму схожі з цим чуваком?
Але не думаю що в нього аналогічна трабла, після проблем з готівковим доларом моє питання стало актуальним, тому й запитую тут
root
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:59
root написав: klug написав:
Investor_K, перелогінтесь.
Сорян, але нажаль не знаю хто це
))
Можливо пої питання в гілках форуму схожі з цим чуваком?
Але не думаю що в нього аналогічна трабла, після проблем з готівковим доларом моє питання стало актуальним, тому й запитую тут
Как ситуация?
Ratatui
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:49
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greenozon
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