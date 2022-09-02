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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

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ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:42

Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема? :)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:04

  root написав:Що у нас в касах на сьогодні, доляри дають чи нема? :)

Investor_K, перелогінтесь.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:10

  klug написав:Investor_K, перелогінтесь.


Сорян, але нажаль не знаю хто це :)))

Можливо пої питання в гілках форуму схожі з цим чуваком?
Але не думаю що в нього аналогічна трабла, після проблем з готівковим доларом моє питання стало актуальним, тому й запитую тут :(
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:59

  root написав:
  klug написав:Investor_K, перелогінтесь.


Сорян, але нажаль не знаю хто це :)))

Можливо пої питання в гілках форуму схожі з цим чуваком?
Але не думаю що в нього аналогічна трабла, після проблем з готівковим доларом моє питання стало актуальним, тому й запитую тут :(


Как ситуация?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:49

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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:23

greenozon

а приват віддасть готівкові доляри ? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:57

Re: ПриватБанк

Откуда у Привата проблемы с долларом?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:28

Re: ПриватБанк

Andrey2512, возможно, что в некоторых регионах возникла такая проблема.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:18

  Andrey2512 написав:Откуда у Привата проблемы с долларом?)


Он значить як, сім років назад були, що значить власність всього навсього змінити! :)))
root
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