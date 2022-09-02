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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:27
Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:35
Re: ПриватБанк
роблю платіж у 1 чеську крону - курс списання 1.49(НБУ)
через 1 хв
роблю платіж у 9999 крон - курс списання 1.52 (більш реальний)
через 1 хв
роблю платіж у 1 чеську крону - курс списання 1.49(НБУ)
тобто, це не коливання курса
чому так відбувається?
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