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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:27

  Andrey2512 написав:Howl

Киев. Заказ валюты отклоняют. В прошлом месяце такого не было


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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:35

Re: ПриватБанк

роблю платіж у 1 чеську крону - курс списання 1.49(НБУ)
через 1 хв
роблю платіж у 9999 крон - курс списання 1.52 (більш реальний)
через 1 хв
роблю платіж у 1 чеську крону - курс списання 1.49(НБУ)
тобто, це не коливання курса

чому так відбувається?
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