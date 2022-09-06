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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:06

Re: ПриватБанк

Comando, уже пізно:
"У Вас є 3 дні, щоб обміркувати і прийняти рішення, що робити з вкладом далі.
...
Якщо Ви вирішили не забирати заощадження, після закінчення 3 днів гроші будуть автоматично повернені на вклад, а договір - продовжений на новий термін."

https://privatbank.ua/depozit
Розділ "Продовження на новий термін"
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:19

  Howl написав:Comando, уже пізно:
"У Вас є 3 дні, щоб обміркувати і прийняти рішення, що робити з вкладом далі.
...
Якщо Ви вирішили не забирати заощадження, після закінчення 3 днів гроші будуть автоматично повернені на вклад, а договір - продовжений на новий термін."

https://privatbank.ua/depozit
Розділ "Продовження на новий термін"

Там ще є 2 дні після продовження на скасування. Загалом - 5 календарних.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:27

Re: ПриватБанк

Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:42

залишилися термінали, у Києві, які приймають по 1 долару
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 22:37

  Vladibor написав:Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....


это принципиально, если оба с отрицательной ставкой? вы всерьез гривну размещать собрались?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 00:12

  IMPRINTER написав:
  Vladibor написав:Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....


это принципиально, если оба с отрицательной ставкой? вы всерьез гривну размещать собрались?


В Укрэксиме -10%?
копейка
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