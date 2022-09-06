ПриватБанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 14:06
Comando, уже пізно:
"У Вас є 3 дні, щоб обміркувати і прийняти рішення, що робити з вкладом далі.
...
Якщо Ви вирішили не забирати заощадження, після закінчення 3 днів гроші будуть автоматично повернені на вклад, а договір - продовжений на новий термін."
https://privatbank.ua/depozit
Розділ "Продовження на новий термін"
Howl
Повідомлень: 4704
З нами з: 08.03.18
Подякував: 495 раз.
Подякували: 870 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 05 вер, 2022 14:19
Howl написав:
Comando, уже пізно:
"У Вас є 3 дні, щоб обміркувати і прийняти рішення, що робити з вкладом далі.
...
Якщо Ви вирішили не забирати заощадження, після закінчення 3 днів гроші будуть автоматично повернені на вклад, а договір - продовжений на новий термін."
https://privatbank.ua/depozit
Розділ "Продовження на новий термін"
Там ще є 2 дні після продовження на скасування. Загалом - 5 календарних.
klug
Повідомлень: 7412
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1040 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 05 вер, 2022 18:27
Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....
Vladibor
Повідомлень: 177
З нами з: 02.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:42
залишилися термінали, у Києві, які приймають по 1 долару
novichok
Повідомлень: 2712
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 вер, 2022 22:37
Vladibor написав:
Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....
это принципиально, если оба с отрицательной ставкой? вы всерьез гривну размещать собрались?
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38685
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6173 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Вів 06 вер, 2022 00:12
IMPRINTER написав: Vladibor написав:
Интересно в Привате депозит 6% годовых а в Укрэксиме 14-15% в зависимости от суммы - оба государственные....
это принципиально, если оба с отрицательной ставкой? вы всерьез гривну размещать собрались?
В Укрэксиме -10%?
копейка
Повідомлень: 449
З нами з: 31.07.19
Подякував: 298 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 10:14
Andrey2512 написав: Howl
Киев. Заказ валюты отклоняют. В прошлом месяце такого не было
Є свіжі дані? Бо щось теж підтверджуюча смс/пуш не приходить
TipTop
Повідомлень: 48
З нами з: 26.05.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:18
TipTop На Минфине в отзывах про Привтбанк много жалоб на невозможность забрать доллары.
prilepskiy
Повідомлень: 42
З нами з: 25.05.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:29
буквально 7-10 днів назад все було гаразд(((
TipTop
Повідомлень: 48
З нами з: 26.05.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:47
Дали старыми купюрами но дали
user70464
Повідомлень: 12
З нами з: 31.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему