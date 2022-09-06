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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:32
Замовив сьогодні 1к.Сказали чекати смску.Подивимось як воно буде.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55
Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.
Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?
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J
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Додано: Вів 06 вер, 2022 16:54
J написав:
Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.
Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?
Що це за попередній заказ коштів, що його можуть віддати іншому клієнту?
І як зрозуміти ,,ситуація що склалася в регіоні?,,
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alex lem
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:13
TipTop написав: Andrey2512 написав:Howl
Киев. Заказ валюты отклоняют. В прошлом месяце такого не было
Є свіжі дані? Бо щось теж підтверджуюча смс/пуш не приходить
Отримав без проблем. Новенькі-синенькі. Пуш прийшов вже потім.
Зрада скасовується
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:20
J написав:
Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.
Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?
раніше приват не дописував оцю чепуху про гарантії, чотко писав що де коли
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greenozon
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:24
Підключити, отриману у відділені пустушку (болванку), до ДЖкарти, я можу тільки у банкоматі, бо П24 у мене не виходить?
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novichok
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:49
novichok написав:
Підключити, отриману у відділені пустушку (болванку), до ДЖкарти, я можу тільки у банкоматі, бо П24 у мене не виходить?
Неіменну можна лише перевипустити як основну, а Ви, напевно, намагаєтеся прив'язати як додаткову. Додатковою може бути лише іменна. Робіть через перевипуск - тоді має працювати.
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klug
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:09
klug написав:
Робіть через перевипуск - тоді має працювати.
Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?
Є карта пенсійна ДЖ,є власник в окупації. Потрібно Дж перетворити в пластик.
Це можливо?
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novichok
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:34
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vkladchiik
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:38
novichok написав:
Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?
У П24 тицяєте "Керування карткою", там є ДВА пункти: "Перевипустити картку" та "Підключити додаткову картку". Перший пункт відповідає за перевипуск, другий за прив'язку додаткової. З неіменною карткою можна використовувати лише перший варіант. Щоб зайти у П24 до відділення йти не обов'язково.
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klug
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