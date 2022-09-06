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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150>

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ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:32

Re: ПриватБанк

Замовив сьогодні 1к.Сказали чекати смску.Подивимось як воно буде.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55

Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.

Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:54

  J написав:Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.

Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?

Що це за попередній заказ коштів, що його можуть віддати іншому клієнту?
І як зрозуміти ,,ситуація що склалася в регіоні?,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:13

  TipTop написав:
  Andrey2512 написав:Howl

Киев. Заказ валюты отклоняют. В прошлом месяце такого не было


Є свіжі дані? Бо щось теж підтверджуюча смс/пуш не приходить


Отримав без проблем. Новенькі-синенькі. Пуш прийшов вже потім.
Зрада скасовується
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:20

  J написав:Hotivkovi koshty nadiishly do viddilennia ta uzhe dostupni vam sohodni do 17:00. Na zhal, bank ne mozhe harantuvaty naiavnist neobkhidnoi vam sumy koshtiv u zvyazku iz sytuatsiieiu, shcho sklalasia v rehioni.

Как понимать вторую часть сообщения? Типа кто первый прийдет тому и выдадим? или что бы я на них пока больше не расчитывал?


раніше приват не дописував оцю чепуху про гарантії, чотко писав що де коли
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:24

Підключити, отриману у відділені пустушку (болванку), до ДЖкарти, я можу тільки у банкоматі, бо П24 у мене не виходить?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:49

  novichok написав:Підключити, отриману у відділені пустушку (болванку), до ДЖкарти, я можу тільки у банкоматі, бо П24 у мене не виходить?

Неіменну можна лише перевипустити як основну, а Ви, напевно, намагаєтеся прив'язати як додаткову. Додатковою може бути лише іменна. Робіть через перевипуск - тоді має працювати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:09

  klug написав:Робіть через перевипуск - тоді має працювати.

Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?
Є карта пенсійна ДЖ,є власник в окупації. Потрібно Дж перетворити в пластик.
Це можливо?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:34

Re: ПриватБанк

ПриватБанк буде з валютою в касах ! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:38

  novichok написав:Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?

У П24 тицяєте "Керування карткою", там є ДВА пункти: "Перевипустити картку" та "Підключити додаткову картку". Перший пункт відповідає за перевипуск, другий за прив'язку додаткової. З неіменною карткою можна використовувати лише перший варіант. Щоб зайти у П24 до відділення йти не обов'язково.
klug
 
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