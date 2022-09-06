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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:38

Re: ПриватБанк

  novichok написав:Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?
Є карта пенсійна ДЖ,є власник в окупації. Потрібно Дж перетворити в пластик.
Це можливо?

раніше це перетворювалось через червону стежину,
наразі - через депозит.
тре тягнути власника на підконтрольну, бо як буде сумнів - блокануть і пенсію повернуть до пенсійного , а ті скинуть на Укрпошту.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:41

  vkladchiik написав:ПриватБанк буде з валютою в касах ! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

Звідки дрова? У НБУ в 2022-му році в сховищах лежать палети з живими баксами чи у них власні чартери?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:44

klug на кожній відповідальній ділянці роботи є свій "Аристович"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:58

  klug написав:
  novichok написав:Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?

У П24 тицяєте "Керування карткою", там є ДВА пункти: "Перевипустити картку" та "Підключити додаткову картку". Перший пункт відповідає за перевипуск, другий за прив'язку додаткової. З неіменною карткою можна використовувати лише перший варіант. Щоб зайти у П24 до відділення йти не обов'язково.

Пише...Ви вибрали невірний тип картки..,
Зображення
Підозоюю, що діло в карті...
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:35

novichok
Це точно та КДВ, а не Уні чи ще щось? Класи карток збігаються: голд/проста?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:39

  klug написав:novichok
Це точно та КДВ, а не Уні чи ще щось? Класи карток збігаються: голд/проста?

Здається була голд, а це проста,можливо в цьому причина? Тоді в відділенні просити болванку Голд?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:48

Re: ПриватБанк

novichok, просту картку можна перевипустити на золоту, а ось золоту на просту — ні.
Howl
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