novichok написав:Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення? Є карта пенсійна ДЖ,є власник в окупації. Потрібно Дж перетворити в пластик. Це можливо?
раніше це перетворювалось через червону стежину, наразі - через депозит. тре тягнути власника на підконтрольну, бо як буде сумнів - блокануть і пенсію повернуть до пенсійного , а ті скинуть на Укрпошту.
novichok написав:Перевипуск це власник карти повинен йти в відділення?
У П24 тицяєте "Керування карткою", там є ДВА пункти: "Перевипустити картку" та "Підключити додаткову картку". Перший пункт відповідає за перевипуск, другий за прив'язку додаткової. З неіменною карткою можна використовувати лише перший варіант. Щоб зайти у П24 до відділення йти не обов'язково.
Пише...Ви вибрали невірний тип картки.., Підозоюю, що діло в карті...