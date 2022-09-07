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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 09:46

якісь непонятки із валютою в ПБ ...
комусь дає комусь дулю
https://ibb.co/RGn2M5r
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:42

Що, і тут теж віпам можна а інші йдуть лісом? :))))
root
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Подякував: 203 раз.
Подякували: 125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:30

Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:35

  REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?

Кстати, когда его выплачивают?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:36

  Ferlakur написав:
  REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?

Кстати, когда его выплачивают?

на горячке обещали по окончанию акции, а это 30,10
REA 1109
 
Повідомлень: 144
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:40

  REA 1109 написав:
  Ferlakur написав:
  REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?

Кстати, когда его выплачивают?

на горячке обещали по окончанию акции, а это 30,10

А мы про одну и ту же акцию говорим? Вчера жене позвонили, сказали будет кешбек по универсальной 5 % от вчера и на 30 дней.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:46

Возможно зависит от даты открытия,я открывала 18,08 сначала сказали что 19,09 а потом перезвонили и сказали что 30,09.А у вас старая или перевыпущенная?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:34

Re: ПриватБанк

  novichok написав:а підвязати просту до золотої можна?
Ні. Клас картки по рахунку неможливо знизити віддаленно.
Якщо перевипуск робити на картку з індивідуальним дизайном або її робити в якості додаткової, то це система дозволить. Хоча картки mastercard ідуть із BIN'ом платної Уні-GOLD.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:47

  Howl написав:
  novichok написав:а підвязати просту до золотої можна?
Ні. Клас картки по рахунку неможливо знизити віддаленно.
Якщо перевипуск робити на картку з індивідуальним дизайном або її робити в якості додаткової, то це система дозволить. Хоча картки mastercard ідуть із BIN'ом платної Уні-GOLD.

Розібралися, дякую за консультацію.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00

  REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?

А, что за акция? В новостях на сайте ничего. Киньте ссылку, плиз.
inspired1111
 
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  #<1 ... 148149150151
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