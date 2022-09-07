REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
Кстати, когда его выплачивают?
на горячке обещали по окончанию акции, а это 30,10
REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
Кстати, когда его выплачивают?
на горячке обещали по окончанию акции, а это 30,10
А мы про одну и ту же акцию говорим? Вчера жене позвонили, сказали будет кешбек по универсальной 5 % от вчера и на 30 дней.
novichok написав:а підвязати просту до золотої можна?
Ні. Клас картки по рахунку неможливо знизити віддаленно. Якщо перевипуск робити на картку з індивідуальним дизайном або її робити в якості додаткової, то це система дозволить. Хоча картки mastercard ідуть із BIN'ом платної Уні-GOLD.
novichok написав:а підвязати просту до золотої можна?
Ні. Клас картки по рахунку неможливо знизити віддаленно. Якщо перевипуск робити на картку з індивідуальним дизайном або її робити в якості додаткової, то це система дозволить. Хоча картки mastercard ідуть із BIN'ом платної Уні-GOLD.
REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
А, что за акция? В новостях на сайте ничего. Киньте ссылку, плиз.