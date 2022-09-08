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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:03

Re: ПриватБанк

сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денег
что за нафик, где наличка :evil: :evil: :evil:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:05

  nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денег
что за нафик, где наличка :evil: :evil: :evil:


кто-то съел вместо батона
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 07 вер, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:06

  inspired1111 написав:
  REA 1109 написав:Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?

А, что за акция? В новостях на сайте ничего. Киньте ссылку, плиз.

Судячи з опису, то акція індивідуальна, за запрошенням: учаснику дзвонять, описують, запитують згоду на участь. Іноді буває, що умови дещо відрізняються для різних клієнтів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:42

Re: ПриватБанк

Дякую.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:17

  greenozon написав:якісь непонятки із валютою в ПБ ...
комусь дає комусь дулю
https://ibb.co/RGn2M5r

Я оце ходив в відділення картки перевипустить. Та підскочив до каси, запитать за зняти кілька файних синіх папірців. То тьотя в віконці казали що доляри під заказ і декому в заказі відказують.
Подумав може відказують геть наглим хто валюту сьогодні на завтра заказують? Прям за кілька соток будуть їхать інкассатори?То в додатку кинув заявку через неділю забрать. О 20-й майже в Приват24 прийшло повідомлення ,,очікувати на підтвердження, як заявка буде оброблена,,
,,Продовжуємо спостереження,, :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:28

  nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денег
что за нафик, где наличка :evil: :evil: :evil:

в Днепре больше 1т на один чек в атб не дают.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:05

Re: ПриватБанк

nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые

Яке місто?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:06

  sergia написав:в Днепре больше 1т на один чек в атб не дают.

Там причина не у нестачі готівки. АТБ отримує комісію з кожного окремого зняття готовки, то їм вигідно щоб випадків зняття було якомога більше. А тому касири отримали вказівку більше 1000 грн. за раз не давати. Але якщо у покупця є кілька товарів на покупку, то йому без проблем ба навіть із задоволенням розіб'ють покупку на килька чеків і у кожному видадуть по 1000 грн. Отакий от заробіток у АТБ
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