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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 22:03
сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денег
что за нафик, где наличка
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nekefer
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:05
nekefer написав:
сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денегчто за нафик, где наличка
кто-то съел вместо батона
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 07 вер, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:06
inspired1111 написав: REA 1109 написав:
Подскажите по акации которая проходит по карте Универсальная (5% кешбек) обещают выплатить всего 500грн,но после достижения этой суммы продолжают начислять дальше, а будут ли выплачивать?
А, что за акция? В новостях на сайте ничего. Киньте ссылку, плиз.
Судячи з опису, то акція індивідуальна, за запрошенням: учаснику дзвонять, описують, запитують згоду на участь. Іноді буває, що умови дещо відрізняються для різних клієнтів.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:42
Дякую.
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inspired1111
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Додано: Сер 07 вер, 2022 23:17
Я оце ходив в відділення картки перевипустить. Та підскочив до каси, запитать за зняти кілька файних синіх папірців. То тьотя в віконці казали що доляри під заказ і декому в заказі відказують.
Подумав може відказують геть наглим хто валюту сьогодні на завтра заказують? Прям за кілька соток будуть їхать інкассатори?То в додатку кинув заявку через неділю забрать. О 20-й майже в Приват24 прийшло повідомлення ,,очікувати на підтвердження, як заявка буде оброблена,,
,,Продовжуємо спостереження,,
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Додано: Сер 07 вер, 2022 23:28
nekefer написав:
сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
нашел только 2 с деньгами, в первом предложили взять 50 грн, во втором забрал последние 3400 грн (девочка стояла после меня ушла расстроенная и без денег)
умный типа пошел в атб за батоном и попросит снять 6000 грн, но во всем атб не нашли столько кеша, ушел с батоном но без денег
что за нафик, где наличка
в Днепре больше 1т на один чек в атб не дают.
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sergia
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:05
nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
Яке місто?
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Zochan
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:06
sergia написав:
в Днепре больше 1т на один чек в атб не дают.
Там причина не у нестачі готівки. АТБ отримує комісію з кожного окремого зняття готовки, то їм вигідно щоб випадків зняття було якомога більше. А тому касири отримали вказівку більше 1000 грн. за раз не давати. Але якщо у покупця є кілька товарів на покупку, то йому без проблем ба навіть із задоволенням розіб'ють покупку на килька чеків і у кожному видадуть по 1000 грн. Отакий от заробіток у АТБ
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Alien
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:32
Alien написав: sergia написав:
в Днепре больше 1т на один чек в атб не дают.
Там причина не у нестачі готівки. АТБ отримує комісію з кожного окремого зняття готовки, то їм вигідно щоб випадків зняття було якомога більше. А тому касири отримали вказівку більше 1000 грн. за раз не давати. Але якщо у покупця є кілька товарів на покупку, то йому без проблем ба навіть із задоволенням розіб'ють покупку на килька чеків і у кожному видадуть по 1000 грн. Отакий от заробіток у АТБ
это конечно интересно
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nekefer
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Додано: Чет 08 вер, 2022 07:23
Уважаемые форумчане, может кто точно знает или лично сталкивался.
Подошло время оформлять свидетельство о праве на спадщину (доллары в банке). Нотариус говорит напишу "кошти на рахунку 12345678.., у розмірі """" $, що по курсу НБУ на 08.09.2022 р. становить и сумма в гривне". Я переживаю чтобы вместо долларов банк не выдал кучу гривны. Нотариус тоже в сомнениях, мол все возможно, но не должны, ведь счет валютный... Говорит так якобы правильно - указывать эквивалент в гривне.
Как правильно написать, чтобы проблем не возникло?
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чир
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