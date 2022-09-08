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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:37

  nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
что за нафик, где наличка :evil: :evil: :evil:

Ну так 7 число було. Пішли виплати получок, пенсій. Вигрібають, щоб потратить. ,,Буде тільки дорожче,,
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:00

Re: ПриватБанк

  чир написав:Подошло время оформлять свидетельство о праве на спадщину (доллары в банке). Нотариус говорит напишу "кошти на рахунку 12345678.., у розмірі """" $, що по курсу НБУ на 08.09.2022 р. становить и сумма в гривне". Я переживаю чтобы вместо долларов банк не выдал кучу гривны. Нотариус тоже в сомнениях, мол все возможно, но не должны, ведь счет валютный... Говорит так якобы правильно - указывать эквивалент в гривне.
Это очень тонкий момент, тут вряд ли смогут подсказать.

Эквивалент указывается в мемориальном ордене, т. е. при внесении в кассу и получении из неё. В договорах на депозите я не припомню, там только валюта. Как вариант, попробовать уточнить у банка. Возможно, некоторые менеджеры оформляли завещание по депозиту.

Как по мне, то текст должен быть такой:
"Залишок грошових заощаджень на рахунку (<банк>) станом на <дата> — ХХХ $ (сума й назва валюти словами)."

ps Да и курс плавающий и, если он опуститься, то банк же не выдаст данную гривну :D

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wiki.legalaid.gov.ua
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  #<1 ... 150151152153
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