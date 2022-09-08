Ну так 7 число було. Пішли виплати получок, пенсій. Вигрібають, щоб потратить. ,,Буде тільки дорожче,,
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 08:37
Додано: Чет 08 вер, 2022 10:00
Re: ПриватБанк
Это очень тонкий момент, тут вряд ли смогут подсказать.
Эквивалент указывается в мемориальном ордене, т. е. при внесении в кассу и получении из неё. В договорах на депозите я не припомню, там только валюта. Как вариант, попробовать уточнить у банка. Возможно, некоторые менеджеры оформляли завещание по депозиту.
Как по мне, то текст должен быть такой:
"Залишок грошових заощаджень на рахунку
ps Да и курс плавающий и, если он опуститься, то банк же не выдаст данную гривну
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