чир написав:Подошло время оформлять свидетельство о праве на спадщину (доллары в банке). Нотариус говорит напишу "кошти на рахунку 12345678.., у розмірі """" $, що по курсу НБУ на 08.09.2022 р. становить и сумма в гривне". Я переживаю чтобы вместо долларов банк не выдал кучу гривны. Нотариус тоже в сомнениях, мол все возможно, но не должны, ведь счет валютный... Говорит так якобы правильно - указывать эквивалент в гривне.
Это очень тонкий момент, тут вряд ли смогут подсказать.
Эквивалент указывается в мемориальном ордене, т. е. при внесении в кассу и получении из неё. В договорах на депозите я не припомню, там только валюта. Как вариант, попробовать уточнить у банка. Возможно, некоторые менеджеры оформляли завещание по депозиту.
Как по мне, то текст должен быть такой: "Залишок грошових заощаджень на рахунку (<банк>) станом на <дата> — ХХХ $ (сума й назва валюти словами)."
ps Да и курс плавающий и, если он опуститься, то банк же не выдаст данную гривну
Howl написав:Как по мне, то текст должен быть такой: "Залишок грошових заощаджень на рахунку (<банк>) станом на <дата> — ХХХ $ (сума й назва валюти словами)."
как по мне, нотариус должен сделать запрос в банк и уже на основании ответа , сформировать свою мисль. Что банк отпишет - то и будет - грн значит грн, валюта. значит валюта. Проще простого, как пальцем в небо " все майно, де б воно не було ...... "
klug написав:Ще порадьте як краще скиглити, коли банка відпише, що грошей не бачила, клієнта не знає, голова правління купив нову яхту.
не шастайте по помийних банках це така срань була в Приваті до 2005 року , коли були локальні комплекси на рівні відділення. Тоді і промишляли. Дубілет задумався і все перевів в П48 і тоді всі договора на рівні Дніпра. Банку від тих коштів не холодно і не жарко , вони "сплячі" .