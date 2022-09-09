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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:37

  nekefer написав:сегодня обошел бОльше половины банкоматов своего города - нет наличных гривен, банкоматы пустые
что за нафик, где наличка :evil: :evil: :evil:

Ну так 7 число було. Пішли виплати получок, пенсій. Вигрібають, щоб потратить. ,,Буде тільки дорожче,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:00

Re: ПриватБанк

  чир написав:Подошло время оформлять свидетельство о праве на спадщину (доллары в банке). Нотариус говорит напишу "кошти на рахунку 12345678.., у розмірі """" $, що по курсу НБУ на 08.09.2022 р. становить и сумма в гривне". Я переживаю чтобы вместо долларов банк не выдал кучу гривны. Нотариус тоже в сомнениях, мол все возможно, но не должны, ведь счет валютный... Говорит так якобы правильно - указывать эквивалент в гривне.
Это очень тонкий момент, тут вряд ли смогут подсказать.

Эквивалент указывается в мемориальном ордене, т. е. при внесении в кассу и получении из неё. В договорах на депозите я не припомню, там только валюта. Как вариант, попробовать уточнить у банка. Возможно, некоторые менеджеры оформляли завещание по депозиту.

Как по мне, то текст должен быть такой:
"Залишок грошових заощаджень на рахунку (<банк>) станом на <дата> — ХХХ $ (сума й назва валюти словами)."

ps Да и курс плавающий и, если он опуститься, то банк же не выдаст данную гривну :D

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wiki.legalaid.gov.ua
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:49

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Как по мне, то текст должен быть такой:
"Залишок грошових заощаджень на рахунку (<банк>) станом на <дата> — ХХХ $ (сума й назва валюти словами)."

как по мне, нотариус должен сделать запрос в банк и уже на основании ответа , сформировать свою мисль.
Что банк отпишет - то и будет - грн значит грн, валюта. значит валюта.
Проще простого, как пальцем в небо " все майно, де б воно не було ...... "
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 21:39

  Goodman написав:Что банк отпишет - то и будет - грн значит грн, валюта. значит валюта.

Ще порадьте як краще скиглити, коли банка відпише, що грошей не бачила, клієнта не знає, голова правління купив нову яхту.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:04

  klug написав:
  Goodman написав:Что банк отпишет - то и будет - грн значит грн, валюта. значит валюта.
Ще порадьте як краще скиглити, коли банка відпише, що грошей не бачила, клієнта не знає, голова правління купив нову яхту.

У вас або у ваших знайомих таке було?
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:18

  Starikan написав:
  klug написав:
  Goodman написав:Что банк отпишет - то и будет - грн значит грн, валюта. значит валюта.
Ще порадьте як краще скиглити, коли банка відпише, що грошей не бачила, клієнта не знає, голова правління купив нову яхту.

У вас або у ваших знайомих таке було?

Тільки у тій частині, де Goodman скиглить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:22

Re: ПриватБанк

  klug написав:Ще порадьте як краще скиглити, коли банка відпише, що грошей не бачила, клієнта не знає, голова правління купив нову яхту.

не шастайте по помийних банках
це така срань була в Приваті до 2005 року , коли були локальні комплекси на рівні відділення. Тоді і промишляли.
Дубілет задумався і все перевів в П48 і тоді всі договора на рівні Дніпра.
Банку від тих коштів не холодно і не жарко , вони "сплячі" .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:26

Добрий день. Підкажіть, чи продає Приват валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
maksjustmaks
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:46

maksjustmaks Ні, Приват не запускав це у себе.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:47

з якоїсь радості ПБ прислав емейл, нагадує що ви є власником карти Уні і там є унікальні можливості
цікаво, а які були умови до 1 вересня, чомусь на час війни банк подібного мейла не присилав...
----

Ви можете вільно користуватися кредитними коштами: оплачувати покупки, здійснювати перекази, знімати готівку.

Крім того, повідомляємо, що з 1 вересня за вашою кредитною карткою діятимуть стандартні умови:

базова процентна ставка: 3.4%
обов’язковий мінімальний платіж: 5%

Вносити платежі можна через Приват24, термінали самообслуговування та каси відділення банку.
---
greenozon
 
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