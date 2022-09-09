|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:49
maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає Приват валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
ні, чомусь ПБ і ощадбанки виявились ізгоями, тут усі банки, що грають в цю груhttps://mustbe.ml/tables/club50k
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14150
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему