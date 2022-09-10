ні, чомусь ПБ і ощадбанки виявились ізгоями, тут усі банки, що грають в цю гру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:49
ні, чомусь ПБ і ощадбанки виявились ізгоями, тут усі банки, що грають в цю гру
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:27
Re: ПриватБанк
Вітаю. Підкажіть, стежка до ПУМБу вже заросла, чи ще є можливість пройти?
Чи є можливість без комісії переказати кошти на карти інших банків?
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:50
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