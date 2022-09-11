ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:49
maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає Приват валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?
ні, чомусь ПБ і ощадбанки виявились ізгоями, тут усі банки, що грають в цю гру
https://mustbe.ml/tables/club50k
greenozon
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09
greenozon написав:
виявились ізгоями
вони тверезо дивляться на життя,
наприклад на ощаді висить об"ява - з приводу оформлення та виплат по Едопомога консультацій не проводимо.
Тобто , вже наїлися - нових клієнтів не тре, пенсиків не тре , нічого не тре .
в болоті і так гарно.
Goodman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:27
Вітаю. Підкажіть, стежка до ПУМБу вже заросла, чи ще є можливість пройти?
Чи є можливість без комісії переказати кошти на карти інших банків?
_PORT_UA
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:50
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть, стежка до ПУМБу вже заросла, чи ще є можливість пройти?
Чи є можливість без комісії переказати кошти на карти інших банків?
Пумб всё,путин падлa.Последняя тропа в теме выше обсуждалась,будем чаще обсуждать и ту перероют
Мизантрóп
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Додано: Нед 11 вер, 2022 23:40
Подскажите что сейчас происходит с ПРИВАТВКЛАДАМИ? Что они предлагают если он закончился а на нем висят деньги???
ihorsic
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Додано: Пон 12 вер, 2022 00:38
ihorsic автопролонгація
alibob
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