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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:49

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає Приват валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи можливо це зробити онлайн?


ні, чомусь ПБ і ощадбанки виявились ізгоями, тут усі банки, що грають в цю гру

https://mustbe.ml/tables/club50k
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:виявились ізгоями

вони тверезо дивляться на життя,
наприклад на ощаді висить об"ява - з приводу оформлення та виплат по Едопомога консультацій не проводимо.
Тобто , вже наїлися - нових клієнтів не тре, пенсиків не тре , нічого не тре .
в болоті і так гарно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:27

Re: ПриватБанк

Вітаю. Підкажіть, стежка до ПУМБу вже заросла, чи ще є можливість пройти?

Чи є можливість без комісії переказати кошти на карти інших банків?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:50

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть, стежка до ПУМБу вже заросла, чи ще є можливість пройти?

Чи є можливість без комісії переказати кошти на карти інших банків?

Пумб всё,путин падлa.Последняя тропа в теме выше обсуждалась,будем чаще обсуждать и ту перероют
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 23:40

Re: ПриватБанк

Подскажите что сейчас происходит с ПРИВАТВКЛАДАМИ? Что они предлагают если он закончился а на нем висят деньги???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:38

ihorsic автопролонгація
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 07:03

Re: ПриватБанк

Может кто подсказать, куда подевался приват-вклад, не могу открыть и найти в списке доступных депозитов.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 07:21

  vpchelko написав:Может кто подсказать, куда подевался приват-вклад, не могу открыть и найти в списке доступных депозитов.

Такой продукт больше не предлогают.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:54

Re: ПриватБанк

там и было 2,5% годовых, как в нем смысл
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:59

  nekefer написав:там и было 2,5% годовых, как в нем смысл

і це чиста правда, тільки поповнюють там старим доларовим барахлом, а потім вимагають чистенькі з літака, ось і порізали, і поверненню такий вклад не передбачений((
melkh
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