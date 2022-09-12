очень даже сакральный! Без него с КДВ платно обслуживаться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 12:00
ПриватВклад
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:27
mogicanin1986 если КДВ используется только для "целевых" средств, то уж точно никакой. Кроме того, как сообщали выше, ПВ нужен для обновления папірців (это уж ближе к голдовикам в этом банке).
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:33
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